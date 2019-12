En Australie, les incendies ont ravagé une partie de l'écosystème

En novembre, l'Australie a élevé son alerte incendie au niveau "catastrophique" pour la première fois de son histoire, alors que des feux de brousse ravagent la côte Est.

En Australie, depuis le début de la saison sèche des centaines de feux de brousse dévastent les États de Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland. Un débat intense se joue depuis entre ceux qui voient un lien direct entre ces incendies dévastateurs et le changement climatique, et le gouvernement conservateur au pouvoir, pour qui les feux sont simplement le résultat d'un épisode prolongé de sécheresse.



Nos correspondants Richelle Harrison Plesse et Grégory Plesse sont allés à la rencontre de ces deux parties : les défenseurs de l’environnement et les représentants des pouvoirs publics dans cette région dévastée.