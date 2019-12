En direct : l'hommage national aux treize militaires français tués au Mali

La France rend lundi un hommage national aux treize militaires français tués au Mali. Rapatriés en France dimanche, les corps doivent être transportés dans Paris jusqu'aux Invalides, où le président français Emmanuel Macron et son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta, assisteront à la cérémonie. Suivez notre envoyée spéciale, @audemazoue, sur Twitter, puis notre édition spéciale à partir de 15 heures.

Treize cercueils drapés de bleu-blanc-rouge : le cortège funéraire va traverser Paris et confronter la France à une funeste image de son engagement au Sahel. Lundi, le pays rend un hommage national aux soldats morts il y a une semaine au Mali.





Emmanuel Macron doit présider à partir de 15 h locales une cérémonie en l'honneur des treize militaires tués dans la collision de deux hélicoptères au cours d'une opération de combat, dans le nord-est du Mali – cérémonie à suivre en direct sur France 24 dans une édition spéciale présentée par Julien Fanciulli.

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta assistera aux côtés du gouvernement français et des familles des soldats à cet hommage organisé dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides, à Paris, qui accueille depuis le XVIIe siècle vétérans et blessés de guerre et abrite le tombeau de Napoléon.



Le président Macron prononcera un éloge funèbre avant de remettre la Légion d'honneur, à titre posthume, à chacun de ces treize soldats "morts pour la France", devant quelque 2 500 personnes, dignitaires comme anonymes.



Les Parisiens pourront auparavant se recueillir au passage des cercueils sur le pont Alexandre III à 11 h 30. Puis un écran géant retransmettra l'hommage sur l'esplanade des Invalides.