Ballon d'Or 2019 : suivez en direct la cérémonie

Fabrice Coffrini, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Qui succédera à Luka Modric et Ada Hergerberg ? L'Argentin Lionel Messi et l'Américaine Megan Rapinoe sont les grands favoris du Ballon d'Or, la distinction individuelle la plus prestigieuse dans le football, remise lundi à Paris. Suivez la cérémonie en direct à partir de 20 h 30.