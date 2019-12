Rugby: Hansen, l'ex-entraîneur des Blacks, "consultant" dans la Ligue japonaise

Publicité Lire la suite

Wellington (AFP)

L'ancien entraîneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby, Steve Hansen, a confirmé lundi qu'il allait rejoindre le Japon où il aurait un rôle de "consultant" avec Toyota Verblitz en Top League.

A la tête des All Blacks pendant huit ans, Hansen a quitté les triples champions du monde après leur trosième place décrochée à la Coupe du monde au Japon aux dépens du pays de Galles.

Dans un communiqué via une vidéo, Hansen a déclaré que son rôle avec Toyota Verblitz serait plus un rôle de consultant/conseiller que d'entraîneur.

"J'ai un nouveau job qui implique un rôle de mentor, de consultant et conseiller au Toyota Verblitz", a décrit Hansen, confirmant les spéculations insistantes sur une offre de travail qu'il avait reçue du Japon.

"Ce n'est pas en tant qu'entraîneur principal, c'est plus comme un conseiller, un mentor, et cela nécessite que j'y sois entre 5 et 17 semaines par an", a précisé le double champion du monde avec les Blacks comme adjoint en 2011 et comme entraîneur principal en 2015.

Hansen (60 ans) va retrouver l'ex-capitaine de la Nouvelle-Zélande, Kieran Read (34 ans, 127 sélections) qui a mis un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde au Japon et deux titres mondiaux.

