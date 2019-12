L1: en conflit avec le club, les ultras girondins perturbent Bordeaux-Nîmes

Publicité Lire la suite

Bordeaux (AFP)

La rencontre de Ligue 1 entre Bordeaux et Nîmes a été interrompue mardi soir une petite demi-heure en raison d'un mouvement de colère des ultras girondins, qui ont finalement obtenu de déployer une banderole hostile à la direction du club.

La partie a été interrompue après onze minutes de jeu quand une vingtaine d'ultras sont descendus en bord de pelouse. Des cris "Longuépée démission" ont retenti dans les tribunes du Matmut Altantique, en référence au président délégué Frédéric Longuépée, ciblé depuis plusieurs jours par une partie des supporters.

Le gardien bordelais Benoît Costil est venu discuter avec les ultras présents en bord de terrain, avant que les joueurs ne retournent dans les vestiaires.

"Pour la première fois depuis des décennies, notre parole est bâillonnée, notre liberté d'expression est bafouée. Nous sommes sous La Tribune, nous ne lâchons rien. Notre liberté n'est pas négociable", ont tweeté dans le même temps les Ultramarines, principal groupe de supporteurs des Girondins.

Leur colère est venue de l'interdiction faite par le club de déployer une banderole dans leur virage, alors que la tension grandit depuis plusieurs semaines entre les deux camps.

La direction des Girondins a finalement cédé et le jeu a repris, avec ce message en tribune: "Contre King Street et ses deux pantins : Longuépée et Thiodet".

Une centaine d'Ultramarines s'était déjà invitée vendredi au siège du club pour réclamer les démissions de Longuépée et du responsable de la billetterie Antony Thiodet.

Cette action, nourrie par plusieurs mois de conflit entre les deux parties au sujet de la politique menée par les propriétaires américains, était intervenue au lendemain de révélations de Sud Ouest évoquant "un point de rupture irrémédiable" entre les actionnaires du club, les fonds d'investissement américains King Street (86,4%) et GACP (13,6%).

Ces tensions en coulisses devraient déboucher sur le rachat des parts de GACP, porté sur l'investissement, par King Street, davantage intéressé par la restructuration du club, le volet commercial et la rigueur financière, ce que redoutent les Ultramarines.

