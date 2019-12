Le 5 décembre, un "grand moment de la vie du pays" pour Mélenchon

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La mobilisation jeudi contre la réforme des retraites sera un "grand moment de la vie du pays", estime Jean-Luc Mélenchon, qui compte y participer, dans un entretien à 20 minutes publié mardi.

"Ça va être un de ces grands moments de la vie du pays où les mentalités se forment politiquement", assure le chef de La France insoumise. Selon le patron des députés LFI, "le dégagisme qui travaille le pays en profondeur" "va s’exprimer sur les retraites, car c’est un sujet douloureux pour les Français."

"Ce jeudi n’est donc pas seulement un événement syndical, c’est un événement national", ajoute-t-il. "Le détonateur actuel, c’est la jonction entre les classes moyennes et le mouvement populaire dans le rejet du système dominant", analyse Jean-Luc Mélenchon.

Il fustige le gouvernement, qui "attise la jalousie à l’intérieur du peuple en attirant l’attention sur les 42 régimes spéciaux", "une supercherie" car ceux-ci "ne concernent que 3 % de la population active".

Le but à terme de l'exécutif est pour M. Mélenchon "une retraite minimale pour tous et l'obligation pour les mieux payés de prendre des assurances par capitalisation pour garder un bon niveau de revenu".

LFI va dévoiler d'ici fin décembre son contre-projet: "On va à nouveau proposer un financement qui permet d’assurer la retraite à 60 ans, après 40 annuités, et par répartition, sans qu’aucune retraite ne soit inférieure au salaire minimum pour les carrières complètes et toujours supérieures au seuil de pauvreté pour les autres", annonce l'Insoumis.

Cela serait financé, selon M. Mélenchon, par l'augmentation générale des salaires et l'établissement de l'égalité hommes-femmes, qui apporteraient des cotisations plus abondantes.

© 2019 AFP