Meurtre d'une journaliste à Malte: "la confiance sérieusement entamée" avec l'UE

Publicité Lire la suite

La Valette (AFP)

L'enquête sur le meurtre de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia semble avoir "sérieusement entamé" la confiance de l'Union européenne en l'indépendance de la justice de la petite île, a déclaré mardi une députée européenne.

"La coopération au sein de l'UE est basée sur la confiance et je pensais que c'était très évident pour tout le monde, mais cette confiance a été très sérieusement entamée", a déclaré la députée néerlandaise Sophie in't Veld, arrivée la veille à La Valette.

"Le problème n'est pas seulement entre les magistrats et le peuple maltais. C'est aussi un problème entre Malte et l'UE", a-t-elle ajouté, précisant: "Nous verrons ce que nous entendrons" d'ici la fin de la mission.

L'eurodéputée libérale guide une délégation de sept membres du Parlement européen arrivée lundi soir à Malte et qui y restera jusqu'à mercredi.

Cette mission urgente avait été annoncée, de source parlementaire européenne, en raison d'"interrogations sur l'indépendance du système judiciaire et de graves accusations de corruption aux plus hauts niveaux".

"Malte fait partie de l'Europe. Cette affaire nous concerne tous", avait tweeté vendredi la députée.

La délégation européenne rencontrera, outre la famille de la journaliste tuée, des journalistes et des ONG, le Premier ministre maltais Joseph Muscat ainsi que le président George Vella et d'autres hauts responsables policiers et judiciaires.

A Bruxelles, la commissaire européenne Vera Jourova "a exprimé son inquiétude sur la situation à Malte" et "insisté pour que l'enquête soit menée à son terme, sans aucune ingérence politique", lors d'un entretien téléphonique lundi avec le ministre maltais de la Justice, a précisé mardi un porte-parole.

M. Muscat, le Premier ministre démissionnaire, est accusé par la famille de la journaliste d'être intervenu pour protéger son chef de cabinet mis en cause dans l'affaire.

La journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia, qui enquêtait sur la corruption à Malte, a été tuée dans l'explosion de sa voiture piégée le 16 octobre 2017.

© 2019 AFP