Sommet de l'Otan : Macron conditionne le maintien de Barkhane à une clarification des pays du Sahel

Emmanuel Macron a conditionné, mercredi, le maintien de l'opération Barkhane à une clarification des pays du G5 Sahel, concernant la présence militaire de la France dans la région, sur fond de "mouvements anti-français".

Trois jours après l'hommage national rendu à 13 soldats français tués au Mali, le président Emmanuel Macron a voulu répondre aux polémiques sur la présence française dans la bande sahélo-saharienne.



Interrogé lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet de l’Otan, à Watford, près de Londres, le chef d'État a conditionné mercredi 4 décembre, le maintien de l'opération française Barkhane à une clarification des pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) concernant la présence militaire de la France dans la région sur fond de "mouvements anti-français".

"J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale", a-t-il déclaré. "Souhaitent-ils notre présence et ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions."

"Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit à l'heure même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français, parfois portée par des responsables politiques", a-t-il ajouté, une semaine après le décès des 13 militaires au Mali.

Emmanuel Macron a donc invité à Pau le 16 décembre les présidents des cinq pays du Sahel "pour pouvoir apporter des réponses précises sur ces points, leurs réponses sont aujourd'hui une condition nécessaire à notre maintien".

