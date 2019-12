Système des retraites : comment ça fonctionne chez nos voisins européens ?

En Europe, les retraites apparaissent avec le développement de l'industrialisation et du salariat pour se généraliser à l'après-guerre. La réforme voulue par Emmanuel Macron s'inspire de celle mise en place par la Suède dans les annéees 90.

Lors de sa campagne, Emmanuel Macron avait fait la promotion du modèle de retraite suédois. ll y a 20 ans, confronté au vieillissement de sa population et à un financement devenu intenable, le pays scandinave est passé d'un système par répartition, où les retraites étaient indexées sur les quinze meilleures années d'activité, à un régime universel où chaque couronne cotisée ouvre les mêmes droits.



La Suède, un modèle à envier pour les retraités ? Tout au long de sa vie, un suédois épargne des points retraites. Pour chaque couronne gagnée, 1 point cotisé depuis la réforme de 1994. Finie l'indexation des retraites sur les 15 meilleures années de salaire, c'est toute la carrière qui est prise en compte pour calculer le montant de sa pension.



En Suède, plus on travaille longtemps, plus on s'assure une meilleure retraite. C'est le cas de Rona qui, à 68 ans, est toujours sage femme. Pour faire grossir son stock de points retraites, elle a décidé de continuer à travailler.



En travaillant 4 années de plus, elle augmente sa retraite de 500 euros par mois. Il n'y a pas que l'incitation financière qui encourage les travailleurs suédois à prolonger leurs carrières, mais aussi l'absence d'âge légal de départ et une bonne protection sociale.