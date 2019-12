Une vidéo volée provoque une brouille entre Donald Trump et Justin Trudeau

Power and Politics/CBC News via Reuters

Dans un enregistrement, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, semble se moquer avec Emmanuel Macron et Boris Jonhson de Donald Trump en marge du sommet de l'Otan, mardi soir. La vidéo a, sans surprise, déclenché la colère du président américain. "Il est hypocrite", a lâché ce dernier avant d'annuler sa conférence de presse finale.

Publicité Lire la suite

Voilà une séquence qui n’a pas réchauffé les relations entre les participants du sommet de l’Otan. Le président américain, Donald Trump, a dénoncé, mercredi 4 décembre, l'"hypocrisie" du Premier ministre canadien après la diffusion d'une vidéo montrant Justin Trudeau en train, apparemment, de plaisanter à son sujet avec d'autres dirigeants de pays de l'Otan, la veille, à Buckingham Palace, à Londres.

Sur ces images sous-titrées par la chaîne canadienne CBC, on peut voir le chef du gouvernement canadien discuter avec le président français, Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, avec la princesse Anne d'Angleterre."C'est pour cela que vous êtes en retard ?" demande le chef du gouvernement britannique à Emmanuel Macron. "Il est en retard parce qu'il a eu une conférence de presse de 40 minutes inattendue", répond Justin Trudeau, en référence au point de presse entre le chef de l'État français et son homologue américain marqué par des désaccords, notamment sur la question des combattants jihadistes français . "Oh, oui, oui, il a annoncé (....) on pouvait voir son équipe qui tombait des nues", a ajouté le Premier ministre canadien.Interrogé à ce sujet mercredi lors d'un point de presse au côté de la chancelière allemande Angela Merkel à Watford où s'est tenu le sommet du 70e anniversaire de l'Otan, Donald Trump a estimé que c'était "hypocrite" de la part du dirigeant canadien."Je trouve que c'est un type très bien mais vous savez, la vérité c'est que je lui ai rappelé le fait qu'il ne payait pas les 2% (du PIB en investissements de défense-NDLR) et je vois qu'il n'a pas apprécié", a ajouté le président américain.Le Premier ministre canadien a expliqué de son côté avoir été surpris, avec les autres dirigeants, par l'annonce du président américain que le prochain G7 se tiendrait à Camp David."Je pense que chaque dirigeant a des équipes qui sont déjà tombées des nues face des surprises inattendues, à l'image de cette vidéo par exemple", a ajouté Justin Trudeau.

Interrogé lors d’une conférence de presse sur les propos tenus lors de cette conversation, Emmanuel Macron a pour sa part indiqué qu’il n’avait "pas pour habitude de commenter des vidéos volées."





Avec REUTERS