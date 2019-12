L'actu en dessin : les jeunes veulent dénoncer la surconsommation à la COP25

Alors que la COP25 se tient à Madrid jusqu'au 13 décembre, la mobilisation des jeunes générations, conscientes de l’urgence climatique et prêtes à une plus grande sobriété économique, s’intensifie tous les jours.

Protéger le climat mais aussi dénoncer la surconsommation. Alors que Madrid accueille jusqu'au 13 décembre la COP25, les jeunes se mobilisent pour réclamer des comptes à leurs dirigeants, alors que 2019 sera parmi les plus chaudes années jamais enregistrées. Le déclic de cette mobilisation grandissante ? La publication, fin 2018, du rapport spécial des experts climat de l'ONU sur ce que sera le monde avec un réchauffement de 1,5°C, versus 2°C.



Le dessin de la semaine est signé Luc Descheemaeker, alias O-Sekoer. Professeur du secondaire à la retraite, celui qui est aussi photographe humoristique a remporté plus de 270 prix internationaux de dessins depuis 1978.



L'artiste belge a commencé à Knokke-Heist en tant que dessinateur. Il a été sélectionné et récompensé dans plus de mille concours internationaux de caricatures dans le monde entier.

Il a également reçu la plus haute distinction au World Press Cartoon à Caldas da Rainha (Portugal), en 2018. Plusieurs expositions de ses dessins ont eu lieu notamment au Brésil, en Slovaquie, en Pologne et en Belgique.