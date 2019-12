Italie: 1ère défaite de la saison pour la Juventus, battue par la Lazio

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

La Juventus a été battue 3-1 samedi à Rome par la Lazio lors de la 15e journée du championnat d'Italie et a ainsi subi sa première défaite de la saison, toutes compétitions confondues.

Les Turinois restent deuxièmes de la Serie A à deux points de l'Inter Milan et comptent désormais 11 victoires, trois nuls et une défaite. En Ligue des Champions, ils sont déjà qualifiés pour les 8e de finale et invaincus dans leur groupe.

