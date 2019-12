L'humour "made in Africa" à l'honneur du festival du rire à Abidjan

Le festival du rire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, ferme ses portes, samedi, après avoir mis à l'honneur une dizaine d'humoristes de l'Afrique francophone. L'occasion de découvrir les talents de demain.

Publicité Lire la suite

La crème des humoristes de l'Afrique francophone était réunie au festival du rire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'événement, qui s'apprête à fermer ses portes samedi 7 décembre, a réuni depuis jeudi les talents de demain au Palais de la culture, devant un public toujours plus nombreux.

Derrière ce festival, Mamane, producteur et roi du rire nigérien, connu pour ses sketchs dénonçant avec malice les dérives des chefs d'État africains, l'assure : "Si très peu d’humoristes vivent de leur art, on sent aujourd'hui qu’il y a une économie qui est en train de monter. La demande est énorme”.

Mieux organisé et plus médiatisé, l’humour "made in Africa" attire désormais les sponsors comme le grand public. En attestent les rémunérations des artistes qui sont de plus en plus élevées.