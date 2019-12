NBA: Doncic égale un record de Jordan et Dallas étrille New Orleans

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Luka Doncic, après un 18e match d'affilée avec au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, a égalé le record NBA établi par la légende Michael Jordan en 1989, samedi lors de l'écrasante victoire de Dallas contre New Orleans 130-84.

Voilà à peine un peu plus d'un an que le prodige slovène évolue dans la Ligue nord-américaine et il est déjà dans les tablettes des livres d'histoire. Désigné meilleur rookie de la saison passée, il rivalise à présent avec les très grandes stars du jeu telles que LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis ou encore James Harden, tous candidats au titre de MVP.

Outre ce record qu'il aura l'occasion de battre dimanche lors de la réception de Sacramento, Doncic s'est déjà approprié celui du plus grand nombre de triples-doubles réussis par un joueur de moins de 21 ans. Avant de fêter son anniversaire le 28 février, il en est à quinze, soit bien plus que Magic Johnson et LeBron James, qui n'en avaient réussi "que" sept et cinq avant leur majorité.

Contre les Pelicans, le meneur s'est "contenté" de réussir 28 points, 9 passes et 6 rebonds en 26 minutes pour largement contribuer au 5e succès d'affilée des Mavericks, le 10 sur les 11 derniers matches. Ce qui ne leur était plus arrivé depuis la saison 2010-2011, celle de leur seul titre NBA.

© 2019 AFP