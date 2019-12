"Sesame Street" et Earth, Wind & Fire au panthéon de la culture américaine

Publicité Lire la suite

Washington (AFP)

Le groupe de funk Earth, Wind & Fire et le célèbre programme télévisé pour enfants "Sesame Street", qui vient de fêter ses 50 ans, seront distingués dimanche par le prestigieux Kennedy Center de Washington, au cours d'une cérémonie de gala.

"Sesame Street" est la première émission de télé à recevoir les honneurs du Kennedy Center, délivrés chaque année aux grands noms de la culture américaine. Cette cérémonie sera l'occasion de rendre hommage à Caroll Spinney, le marionnettiste qui a animé les personnages de Big Bird et Oscar the Grouch jusqu'à l'année dernière et dont on a appris la mort, à 85 ans, en milieu de journée dimanche.

Earth, Wind & Fire, un des plus grands groupes de funk de l'histoire, connu pour ses tubes comme "September" ou "Boogie Wonderland", sera également récompensé. Les apôtres du groove, qui ont gagné six Grammys au cours de leur carrière, seront représentés par trois de leurs musiciens: Philip Bailey, Verdine White (le frère de Maurice White, fondateur et chanteur du groupe décédé en 2016) et Ralph Johnson.

Seront également à l'honneur de cette soirée, où est convié le tout-Washington, l'actrice Sally Field, deux fois oscarisée pour ses rôles dans "Norma Rae" (1979) et "Les Saisons du coeur" (1984), la chanteuse rock et country Linda Ronstadt, qui ne peut plus chanter depuis qu'elle est atteinte de la maladie de Parkinson, et le compositeur et chef d'orchestre Michael Tilson Thomas.

La cérémonie sera animée par LL Cool J, le premier rappeur à avoir été admis dans la liste des artistes distingués par le Kennedy Center, en 2017.

Traditionnellement, le président des Etats-Unis est présent à cette cérémonie, mais Donald Trump --dont la popularité dans le monde de la culture américaine est très faible-- ne sera pas présent cette année, comme lors des deux dernières éditions.

