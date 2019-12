Ukraine : suivez la conférence de presse après le sommet "format Normandie" à Paris

Après trois ans de gel des négociations sur le conflit dans l'Est ukrainien, le président russe Vladimir Poutine a rencontré, lundi à Paris, pour la première fois son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors d'un sommet sous médiation franco-allemande. Suivez en direct sur France 24 la conférence de presse après la rencontre des quatre chefs d'État.

Publicité Lire la suite

Une rencontre particulièrement attendue. Les présidents russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, se sont réunis pour la première fois, lundi 9 décembre à Paris, afin de tenter de relancer le processus de paix en Ukraine, sous la houlette d'Emmanuel Macron pour la France et d'Angela Merkel pour l'Allemagne.

Les quatre chefs d'État ont pris place autour d'une table ronde dans un salon du palais de l'Élysée peu après 16 h (15 h GMT). Que faut-il attendre de ce sommet "format Normandie" ? Les discussions devaient porter notamment sur la guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes, un conflit qui a fait plus de 13 000 morts dans le Donbass, bastion industriel de l'Est ukrainien, et un million de déplacés depuis 2014.

>> Suivez en direct sur France 24 la conférence de presse après la rencontre des quatre chefs d'État