"Jeanne" de Bruno Dumont remporte le prix Louis-Delluc 2019

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

"Jeanne" du cinéaste Bruno Dumont, un film revisitant la figure de Jeanne d'Arc, a remporté lundi le prix Louis-Delluc 2019, récompense considérée comme le Goncourt du cinéma.

"Je suis très touché pour ce film très important pour moi. De me voir associé à Louis Delluc est un honneur. Je suis un enfant du cinéma français et de ce cinéma là, celui de mes maîtres", a réagi le cinéaste joint au téléphone par les organisateurs alors qu'il est en tournage en Allemagne.

Composé d’une vingtaine de critiques et personnalités, sous la présidence de l'ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob, le jury a également récompensé, dans la catégorie "premier film", "Vif argent" de Stéphane Batut.

"Vif argent" est "un film au pays des vivants et morts, dans la tradition de Sartre de Cocteau. Stéphane Batut exprime un sens du cinéma étonnant pour un premier film", a expliqué Gilles Jacob, en l'absence du réalisateur lors de la remise du prix.

Mention spéciale du jury à "Un Certain Regard" au dernier Festival de Cannes, "Jeanne", film tranchant et épuré, oppose la détermination et le parler vrai d'une petite fille aux arguties et à la duplicité des clercs.

"Benoit Dumont a su mettre en images un magnifique texte de (Charles) Peguy. Il était déjà un grand cinéaste. Il entre cette fois-ci dans la famille du Delluc", a souligné Gilles Jacob.

"Jeanne" était en lice face à sept autres films dont "Grâce à Dieu" de François Ozon, récompensé par le Grand prix du jury à la Berlinale.

Le casting de "Jeanne" comprend aux côtés de comédiens reconnus comme Fabrice Lucchini de nombreux acteurs non professionnels. Ainsi, Lise Leplat-Prudhomme, 10 ans, a été choisie pour incarner l'héroïne inflexible face aux seigneurs, prélats et officiers. Un choix que le réalisateur de "Ma loute", "P'tit Quinquin" et "La Vie de Jésus", revendiquait afin, expliquait-il, de donner plus de force, celle d'une innocence sans compromission, à la parole de Jeanne.

"Tout ce qu'elle dit dans le film est exact, les personnages sont exacts", soulignait le réalisateur lors d'un récent entretien à l'AFP. Bruno Dumont revendiquait par contre les "anachronismes" du décor. Ce qui permet de mettre en valeur la force des dialogues. "Comme en peinture, je veux mettre un espace de mystère et non tout expliquer."

Le chanteur Christophe a composé quatre chansons du film. Il en interprète une, revêtu de la robe d'un dominicain, à la fin de ce film.

Considéré comme le Goncourt du cinéma, le Prix Louis-Delluc (du nom d'un réalisateur et critique du début du XXe siècle), créé en 1937, récompense le meilleur film français de l'année.

L'an dernier, le prix Louis-Delluc avait été attribué à "Plaire, aimer et courir vite" de Christophe Honoré, l'histoire d'amour entre deux hommes sur fond d'épidémie du sida.

"Les garçons sauvages" de Bertrand Mandico, et "Jusqu'à la garde" de Xavier Legrand, sur les violences conjugales, avaient remporté ex-aequo le prix Louis-Delluc du premier film.

© 2019 AFP