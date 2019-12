Bleus: amicaux contre l'Ukraine et la Finlande en mars, annonce Le Graët

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'équipe de France affrontera en mars l'Ukraine puis la Finlande, à domicile, en matches amicaux de préparation pour l'Euro-2020 (12 juin-12 juillet), a annoncé le président de la Fédération française de football Noël Le Graët à l'AFP mardi.

"Les contrats sont signés. On va recevoir l'Ukraine et la Finlande", a précisé M. Le Graët, indiquant que les stades où auront lieu les matches n'avaient pas encore été arrêtés.

"L'Ukraine, dès le tirage au sort de l'Euro (le 30 novembre à Bucarest), on a immédiatement pensé que c'était bien de les rencontrer. La Finlande a été contactée la semaine dernière et on a reçu la réponse aujourd'hui" (mardi), a-t-il indiqué.

L'Ukraine du sélectionneur Andreï Chevtchenko "fait partie du top européen, la Finlande s'est qualifiée pour son premier Euro donc ce sera un match intéressant", a justifié le dirigeant.

Sur internet, la Fédération ukrainienne avait déjà annoncé un "accord préliminaire" pour l'organisation d'une rencontre amicale le 27 mars en France.

Des discussions sont par ailleurs en cours pour décider des adversaires que les champions du monde affronteront les 1er et 8 juin en France, juste avant le grand rendez-vous continental, a ajouté Noël Le Graët.

