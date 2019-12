Ligue des champions: Lyon qualifié pour les 8es

Publicité Lire la suite

Décines-Charpieu (France) (AFP)

L'Olympique lyonnais s'est qualifié mardi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir arraché le match nul 2-2 face à Leipzig à domicile lors de la 6e et dernière journée de C1.

Les Lyonnais étaient menés 2-0 sur deux penalties conclus par Forsberg (9e) et Werner (33e), avant de revenir au score en seconde période par Aouar (50e) puis Depay (82e). L'OL termine 2e de ce groupe G et accompagne Leipzig (1er) en 8es de finale. Benfica prend la 3e place après sa victoire sur le Zenit Saint-Pétersbourg 3-0 et est reversé en Ligue Europa. Le club russe (4e) est éliminé de toutes les compétitions européennes.

