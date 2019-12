C1: Joao Felix qualifie l'Atlético Madrid pour les huitièmes

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

L'Atlético Madrid s'est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions et a brisé sa disette offensive grâce à Joao Felix, qui a délivré les siens contre le Lokomotiv Moscou mercredi (2-0) lors de la dernière journée de la phase de poules.

Le prodige s'est réveillé au bon moment: la pépite portugaise Joao Felix (20 ans), recrutée cet été et sifflée le 1er décembre pour son faible rendement, a calmé les sceptiques et a ouvert le score sur pénalty (17e), avant le deuxième but de Felipe Monteiro (54e), pour propulser les Madrilènes en huitièmes de finale, à la deuxième place du groupe D derrière la Juventus Turin.

Le Portugais a fait taire les critiques en un quart d'heure, mercredi: il a d'abord provoqué le pénalty manqué par Kieran Trippier après 41 secondes de jeu (fauché dans la surface par le gardien de Moscou), avant de se charger lui-même de battre Anton Kochenkov, toujours sur pénalty (14e, pour une main, ou plutôt une épaule de Rifat Zhemaletdinov dans la boîte, validée par le VAR).

Il a même été chaudement applaudi par le public du Wanda-Metropolitano à sa sortie (80e)... Ce même public qui lui avait réservé sifflets et huées deux semaines auparavant lors de la réception du Barça en championnat.

Transféré de Benfica pour sept ans et 126 millions d'euros l'été dernier, et destiné à être le nouvel Antoine Griezmann des Colchoneros, Joao Felix n'a pas eu le rendement espéré en début de saison, avec seulement deux buts en Liga (en septembre), et un en C1, lors du match aller contre le Lokomotiv Moscou (2-0, le 1er octobre).

Mais mercredi, il a multiplié les actions de classe, à l'image de cette roulette (27e) mais, comme toute l'équipe, il a trop souvent pêché dans le dernier geste. Le meilleur exemple: une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface (35e) dirigée en plein dans les mains de Kochenkov, suivie d'une belle percée solitaire qui a fini à côté du cadre (36e).

Sur un corner rapidement joué par Kieran Trippier, le défenseur central Felipe a ensuite doublé la marque pour sceller la qualification de l'Atlético (2-0, 55e), en reprenant le centre de Koke pied droit.

Déjà éliminé de la compétition, le Lokomotiv Moscou a subi durant toute la rencontre les assauts de l'Atlético, pas encore totalement guéri de sa maladie offensive, car il a manqué de nombreuses occasions d'aggraver le score.

Pas rétabli, mais en meilleure santé. Et qualifié.

