INTERVIEW

"Le Cameroun n'avait jamais atteint un tel niveau de violence politique" affirme l'opposant Maurice Kamto

Maurice Kamto, rival malheureux de Paul Biya à la présidentielle camerounaise d'octobre 2018. Capture d'écran France 24

Deux mois après sa libération, le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun Maurice Kamto a accordé un entretien à France 24. Principal opposant et rival malheureux du président Paul Biya à la présidentielle de 2018, il évoque son avenir politique et explique pourquoi il appelle au boycott des élections municipales et législatives prévues en février.