NBA: Kawhi Leonard vainqueur à Toronto, James Harden à 55 points

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Kawhi Leonard ovationné et triomphant pour son retour à Toronto, James Harden à 55 points avec Houston, triple-double pour LeBron James et les Bucks vainqueurs sans Giannis: les favoris ont été au rendez-vous de la soirée NBA de mercredi.

. Raptors-Clippers: le retour du "roi du Nord"

Kawhi Leonard effectuait son grand retour à Toronto après avoir mené, la saison passée, la franchise canadienne vers son premier titre de champion NBA. Le Scotiabank Arena lui a réservé un accueil chaleureux, lui offrant une standing ovation et diffusant une vidéo rendant hommage à sa saison, qu'il finit meilleur joueur (MVP) des play-offs.

Mais une fois le match commencé, Kawhi Leonard a défendu ses nouvelles couleurs, celles des Clippers, inscrivant 23 points qui ont permis à la franchise californienne de l’emporter 92-112 face à des Raptors trop peu efficaces offensivement (8 sur 35 à 3 points, leur plus mauvaise statistique cette saison).

L’attaque des Clippers s’est elle conjuguée au pluriel : en plus de Kawhi Leonard, six joueurs ont marqué 10 points ou plus, parmi lesquels Patrick Beverley, sorti en plein match après avoir reçu un coup de coude involontaire au visage.

Pour le quatrième match de leur road-trip, qui en compte six, les Clippers enchaînent une troisième victoire consécutive, eux qui ont pourtant connu 6 de leurs 7 défaites cette saison à l’extérieur.

. Cavaliers-Rockets: 55 points pour "The Beard"

Les Rockets peuvent dire merci à James Harden, qui, avec une soirée à 55 points, permet à Houston de l'emporter face à Cleveland (110-116).

Les Cavaliers n'ont pourtant pas démérité, menant 108-107 à plus d'une minute de la fin, avant de céder face aux offensives des Rockets, notamment un tir à 3 points de James Harden, qui en a mis 10 au total (sur 18 tentatives). Il devient le quatrième joueur de l’histoire de la NBA à marquer au moins 10 tirs à 3 points lors d'au moins deux rencontres en carrière.

"Il est incroyable", a réagi Mike D'Antoni, l’entraîneur des Rockets. "Si c'était la première fois qu'il faisait ça, je dirais: "Waouh, tu as vu ça ?", mais il est à ce niveau depuis des années."

. Orlando-Lakers: LeBron magique

C’est un LeBron James en mode triple-double qui a porté les Lakers, vainqueurs du Magic d’Orlando (87-96). LeBron a marqué 25 points, pris 11 rebonds et offert 10 passes décisives.

Son équipier Anthony Davis s'est également illustré avec un double-double (16 points et 12 rebonds), qui a permis d'assurer une cinquième victoire d'affilée pour les Lakers, premiers de la conférence Ouest.

. Bucks-Pelicans: Sans Giannis, Milwaukee enchaîne

Sans leur meilleur joueur Giannis Antetokounmpo, qui manquait son premier match de la saison, les Bucks de Milwaukee ont bien assuré, s'adjugeant la victoire face aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans (127-112).

Grâce à Eric Bledsoe (29 points) et Khris Middleton (24 points), les Bucks de Milwaukee, premiers de la conférence Est, ont pu décrocher une seizième victoire d'affilée, alors que les Pelicans enchaînent une dixième défaite consécutive.

. Les Frenchies

Auteur d’un double-double avec 20 points et 16 rebonds, Rudy Gobert a également offert 3 passes décisives, contribuant à la victoire du Jazz de l'Utah face aux Timberwolves du Minnesota (116-127).

Dans la défaite du Magic face aux Lakers, Evan Fournier a marqué 18 points, avec une efficacité de 7 sur 17 aux tirs, dont 3 sur 9 à 3 points. Il a également offert 5 passes décisives et pris 2 rebonds.

Dans le match opposant les deux derniers de chaque conférence, les Knicks face aux Warriors, Frank Ntilikina a inscrit 2 points et offert 1 passe décisive, la franchise new-yorkaise l’emportant 122-124 après prolongation.

Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mercredi:

Milwaukee - La Nouvelle-Orleans 127 - 112

Golden State - New York 122 - 124 a.p.

Brooklyn - Charlotte 108 - 113

Sacramento - Oklahoma City 94 - 93

Phoenix - Memphis 108 - 115

Chicago - Atlanta 136 - 102

Minnesota - Utah 116 - 127

Cleveland - Houston 110 - 116

Indiana - Boston 122 - 117

Orlando - LA Lakers 87 - 96

Toronto - LA Clippers 92 - 112

© 2019 AFP