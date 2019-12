En direct : "Le Brexit aura bien lieu le 31 janvier", assure Boris Johnson

Le conservateur Boris Johnson, fort d'une solide majorité parlementaire, s'est réjoui vendredi d'avoir obtenu "un nouveau mandat fort pour réaliser le Brexit". Le Premier ministre a été félicité par le président américain Donald Trump. Suivez notre liveblog.

La victoire écrasante de Boris Johnson aux élections législatives britanniques va permettre de réaliser le Brexit d'ici fin janvier.

Après dépouillement dans 645 circonscriptions sur 650, le parti de Boris Johnson avait déjà remporté 361 sièges à la Chambre des communes, s'assurant d'ores et déjà une majorité absolue, qui lui manquait jusqu'à présent. Les travaillistes remportent, eux, 203 sièges, selon ce même décompte.

"Félicitations à Boris Johnson pour cette grande VICTOIRE", a tweeté Trump.



"La Grande-Bretagne et les États-Unis seront maintenant libres de conclure un énorme nouvel accord commercial après le BREXIT. Cet accord est potentiellement beaucoup plus gros et plus lucratif que n'importe quel accord qui pourrait être conclu avec l'Union européenne. Bravo Boris !", a ajouté le président américain.