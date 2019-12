Euroligue: Villeurbanne renoue avec la victoire

Publicité Lire la suite

Villeurbanne (AFP)

Villeurbanne a renoué avec la victoire en Euroligue en dominant Milan 89 à 82, vendredi à l'Astroballe.

L'Asvel, qui restait sur quatre défaites d'affilée, a su profiter de la venue des Milanais, eux-mêmes dans une mauvaise série, désormais de quatre échecs, pour se relancer.

C'est la sixième victoire en treize journées des Villeurbannais, qui rejoignent les Espagnols de Vitoria à la 9e place, juste derrière la zone de qualification pour les play-offs.

Dominé en première mi-temps (38-45) par l'équipe d'Ettore Messina, l'entraîneur quatre fois champion d'Europe (avec Bologne et Moscou), Villeurbanne a retourné la situation dans le troisième quart-temps, gagné 32 à 16. Un moment en tête de 13 points, les Villeurbannais ont repoussé le dernier effort des Milanais, revenus à 4 longueurs à 5 min de la fin.

"Tout le monde a haussé le ton. On savait qu'ils étaient prenables. On avait besoin d'une victoire et on l'a obtenue avec la manière", a commenté Charles Kahudi au micro de BeIN Sports.

Les Américains David Lighty et Jordan Taylor ont été les grands artisans de la victoire avec 19 et 18 points. Le Nigérian Tonye Jekiri a pris 11 rebonds pour l'Asvel.

Les Milanais se sont appuyés sur leurs deux vétérans, le meneur espagnol Sergio Rodriguez et l'intérieur argentin Luis Scola (13 et 14 points).

Les champions de France auront deux matchs à disputer la semaine prochaine, à Barcelone, puis à domicile contre l'Alba Berlin.

© 2019 AFP