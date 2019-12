L'actu en dessin : les Algériens face à leur destin

12 décembre : les algériens sont appelés à voter pour des élections présidentielles anticipées. Neuf mois après la démission d’Abdelaziz Bouteflika suite à une mobilisation inédite de la population (mouvement Hirak), une majorité des algériens contestent une élection qu’ils perçoivent comme un piège : le pouvoir militaire (incarné par le général Gaïd Salah, chef d’Etat-major depuis 15 ans), omniprésent, est accusé de perpétuer un système dont les algériens ne veulent plus. Le scrutin risque d’être massivement boycotté et l’abstention majoritaire, si les résultats ne sont pas truqués… Les répressions d’opposants se sont d’ailleurs accentuées ces derniers mois. Pour exemple, le dessinateur de presse Nime, qui vient d’être condamné à un an de prison pour ses dessins politiques…

HiC - Cartooning for peace