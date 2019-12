Microsoft dévoile sa Xbox Series X en pleine guerre des consoles

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Microsoft a dévoilé le nom et l'apparence de sa prochaine console de jeu, la Xbox Series X, promettant une expérience encore plus immersive aux joueurs au moment où le groupe tente de contrer la concurrence et de faire face à la montée du streaming.

Lors d'une présentation jeudi à Los Angeles à l'occasion des Game Awards 2019, Microsoft a présenté pour la première fois la future console en forme de tour, ainsi qu'une nouvelle manette sans fil.

En juin, évoquant le "projet Scarlett", le groupe avait déjà fait état des capacités de sa console, affirmant qu'elle serait quatre fois plus puissante que son dernier appareil, la Xbox One X, sortie en 2013.

Les jeux déjà existants seront compatibles avec la nouvelle console, a détaillé l'entreprise américaine, tout en promettant une "ambiance encore plus réaliste, immersive, interactive et surprenante".

Alors que la date de sortie de sa nouvelle console a été fixée à la fin-2020, tout comme pour la PlayStation 5 de Sony, son prix n'a pas encore été précisé.

Les ventes de PlayStation 4 ont dépassé plus de deux fois celles de Xbox sur les cinq dernières années, mais Microsoft espère prendre sa revanche avec la Xbox Series X, alors que son rival n'a pas encore dévoilé les détails techniques de sa prochaine machine.

"La Xbox Series X pourrait redonner à Microsoft la première place pour sa puissance de console, comme cela avait été fait avec la Xbox One X," a affirmé Matthew Kanterman, analyste pour Bloomberg Intelligence.

Toute l'industrie du jeux vidéo devrait tirer profit de cette guerre des consoles de neuvième génération. M. Kanterman anticipe des ventes supérieures de 20% à celles de la génération antérieure.

Dans cet environnement d'innovations et de puissance de consoles toujours plus poussées, ces appareils sont toutefois menacées par l'émergence du "cloud gaming", les services de jeux vidéo à distance. Google a lancé le mois dernier son service Stadia, permettant aux joueurs de se connecter via n'importe quel appareil connecté à internet.

© 2019 AFP