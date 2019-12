Athlétisme: décès de la légende du demi-fond néo-zélandais, Peter Snell

Publicité Lire la suite

Wellington (AFP)

L'athlète de demi-fond néo-zélandais Peter Snell, triple médaillé d'or olympique, est décédé aux Etats-Unis à l'âge de 80 ans, a annoncé samedi son entourage.

Snell, protégé du célèbre entraîneur Arthur Lydiard - considéré comme le +père+ du jogging et des nouvelles méthodes d'entraînement des athlètes basées sur l'endurance-, a été le coureur de demi-fond le plus dominant de son époque.

Il a remporté l'or dans les trois seules épreuves olympiques qu'il a disputées: le 800 mètres à Rome en 1960 et le 800 mètres et le 1.500 mètres à Tokyo quatre ans plus tard.

Il a été le premier athlète masculin à remporter le doublé 800 m/1.500 m aux Jeux Olympiques depuis 1920, un exploit qu'aucun athlète masculin n'a réussi depuis.

"C'est probablement le plus grand athlète que la Nouvelle-Zélande ait connu", a déclaré à l'AFP l'historien du sport Ron Palenski.

Proche de Peter Snell, M. Palenski a indiqué à avoir été informé du décès par l'épouse de M. Snell.

Selon Miki Snell, le couple s'apprêtait à aller faire du shopping quand "Peter s'est endormi, ce qui n'est pas inhabituel pour lui. Mais il ne s'est pas réveillé", a raconté M. Palenski.

Peter Snell souffrait de problèmes cardiaques depuis quelques années et n'avait pas pu honorer une récente invitation à un gala d'athlétisme à Monaco.

Peter Snell a été élu "champion du siècle" en Nouvelle-Zélande et a été l'un des 24 premiers membres du Temple de la renommée (Hall of fame) de la fédération internationale d'athlétisme (IAAF).

© 2019 AFP