Italie: l'Inter et la Lazio pour oublier l'Europe

Rome (AFP)

Bredouilles en Europe mais brillants en Italie, l'Inter Milan et la Lazio vont tenter d'oublier leurs éliminations continentales en poursuivant leurs performances en Serie A, avec la Juventus en embuscade et un bouillonnant derby de mal classés en toile de fond.

Tout juste éliminée de Ligue des champions par le FC Barcelone (2-1), qui avait pourtant aligné une équipe bis, l'Inter n'aura en principe pas trop de difficultés à se relancer sur la scène nationale.

Le leader du championnat d'Italie (38 points) va en effet défier dimanche la Fiorentina, 13e et en plein doute: la Viola, privée de Franck Ribéry, reste en effet sur quatre défaites consécutives en Serie A.

Même enjeu pour la Lazio, troisième (33 pts) du championnat et tout juste éliminée de Ligue Europa après sa défaite à Rennes (2-0).

Portés par leur buteur Ciro Immobile, "capocannoniere" (meilleur buteur) du championnat avec 17 réalisations, les Romains restent sur une impressionnante série de sept victoires consécutives, dont la dernière contre la Juventus (3-1) qui n'avait pas perdu de la saison.

Mais le déplacement a tout du parfait traquenard. Les Laziali iront en Sardaigne lundi défier l'étonnant quatrième Cagliari, invaincu depuis 14 matches toutes compétitions confondues.

Reste la Juventus, pour qui la problématique est toute autre. Impériale en Ligue des champions, l'octuple championne en titre voit sa place sur le trône d'Italie menacée pour la première fois depuis bien longtemps.

C'est contre l'Udinese, à la lutte pour le maintien, que la Vieille Dame (2e, 36 pts) de Cristiano Ronaldo tentera dimanche de se remettre de sa chute à Rome samedi dernier face à la Lazio.

L'affiche la plus bouillante concerne pourtant deux équipes à la lutte pour le maintien. Car le Genoa, premier relégable, accueille samedi son frère ennemi de la Sampdoria, un point de plus et juste au-dessus de la ligne de flottaison, pour un derby de Gênes dont le vaincu aura de sérieux problèmes.

Dans les autres rencontres, l'AS Rome (5e, 29 pts), tout juste qualifiée pour les 16es de finale de la Ligue Europa, accueille dimanche la SPAL, lanterne rouge. Naples (7e, 21 pts) reçoit Parme (8e, 21 pts) samedi et l'AC Milan (10, 20 pts) affronte Sassuolo (14e, 15 pts).

