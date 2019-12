Ligue 1: Paris au chaud, Marseille à l'Est, Toulouse en crise

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Dans le bouillant Chaudron de Saint-Etienne, le PSG de Neymar et Kylian Mbappé brigue le titre honorifique de "champion d'automne", dimanche en clôture de la 18e journée de Ligue 1, qui peut permettre à son dauphin Marseille de poursuivre à Metz sa série victorieuse.

- Le choc: Saint-Etienne contre PSG -

Sur le papier, le choc paraît déséquilibré entre la puissance de feu parisienne et des Stéphanois en petite forme. Mais les supporteurs des Verts savent rendre compliqué tout déplacement à Geoffroy-Guichard, même pour le leader incontesté du Championnat. Pour que le statut de "champion d'automne" lui échappe, au soir du 21 décembre, il faudrait que le PSG perde ses deux prochains matches et que l'OM, cinq points derrière, gagne tout.

Invaincu depuis début novembre, Paris reste sur un festival offensif mercredi en Ligue des champions contre Galatasaray (5-0), avec un but pour chacune de ses vedettes d'attaque: Neymar, Mauro Icardi, Mbappé et même Edinson Cavani, sorti du banc pour clore la marque sur penalty. Saint-Etienne n'est pas aussi fringant: les hommes de Claude Puel restent sur une défaite à Reims en championnat et un revers à Wolfsburg en Ligue Europa jeudi.

- Le joueur: Marcelo -

Dimanche, Lyon fête le départ en retraite de Bernard Lacombe (67 ans), ex-gloire de l'OL et conseiller du président Jean-Michel Aulas. Mais, à l'occasion de la réception de Rennes, l'ambiance pourrait être plombée par la fronde anti-Marcelo qui secoue une partie du stade. Le dernier incident s'est produit pendant la célébration d'après-match contre Leipzig (2-2) mardi en Ligue des champions: un ultra descendu du Virage Nord a brandi un drapeau avec l'inscription "Marcelo Dégage" entourant une tête d'âne. Le capitaine Memphis Depay est venu lui arracher des mains, Marcelo s'est servi des siennes pour adresser des doigts d'honneur à ses détracteurs...

A 32 ans, le défenseur brésilien est devenu la tête de Turc des ultras lyonnais, agacés par les performances en dents de scie de leur équipe. L'ancien joueur du Besiktas récolte sifflets et insultes depuis sa vive altercation avec des ultras survenue à l'aéroport de Lisbonne après la défaite face au Benfica (2-1) fin octobre.

- Le chiffre: 7 -

Sept, c'est le nombre de victoires consécutives qu'espère aligner samedi Marseille lors de son déplacement à Metz. Sept, c'est aussi le nombre de défaites consécutives que compte Toulouse avant de recevoir Reims, la pire série en cours parmi les grands championnats européens...

L'OM aligne des statistiques de champion depuis début novembre et une victoire à domicile contre Lille. Avec six victoires d'affilée, les Olympiens connaissent leur meilleure série en Ligue 1 depuis la période août-octobre 2014. A cette époque-là, le buteur André-Pierre Gignac et l'entraîneur Marcelo Bielsa en avait enchaîné huit. Pour s'en rapprocher, les hommes d'André Villas-Boas pourront compter à Metz sur le retour de Dario Benedetto, forfait dimanche dernier contre Bordeaux.

Dans une dynamique inverse, Toulouse veut mettre fin samedi contre Reims à sa spirale négative. Pour la lanterne rouge, cette série noire rappelle l'enchaînement de 8 défaites lors de la saison 2004-2005. Une nouvelle désillusion rendrait encore plus instable la position d'Antoine Kombouaré, nommé mi-octobre à la place d'Alain Casanova.

- Révolte girondine -

Quel spectacle livreront les supporteurs de Bordeaux dimanche face à Strasbourg? Le dernier match des Girondins à domicile avait mal débuté, l'intrusion d'ultras sur le bord de la pelouse ayant provoqué l'interruption du match contre Nîmes. Il s'était terminé dans l'euphorie (6-0), avec notamment un triplé de Josh Maja.

La bonne santé des Bordelais, 5es à deux points du podium, contraste avec la crise de gouvernance entre des actionnaires américains se déchirant, couplée à la lutte que livrent les ultras face au président délégué Frédéric Longuépée. C'est l'impossibilité pour les premiers de déployer une banderole hostile au second qui avait provoqué des débordements face à Nîmes. Y'aura-t-il une nouvelle passe d'armes?

