Anna Karina, actrice fétiche de Jean-Luc Godard, est morte à 79 ans

L'actrice Anna Karina, principalement connue pour ses rôles dans les films de Jean-Luc Godard, est morte samedi à Paris des suites d'un cancer, à l'âge de 79 ans. Elle a également eu une carrière de chanteuse, notamment aux côtés de Serge Gainsbourg.

Publicité Lire la suite

D'origine danoise, l'actrice brune au visage pâle dévoré par de grands yeux bleu-gris est morte samedi à Paris des suites d’un cancer, a annoncé dimanche son agent à l’AFP. Principalement connue pour ses rôles dans les films de Jean-Luc Godard, elle avait tourné sept films avec celui qui était alors son compagnon, dans les années 1960. Elle a également eu une carrière de chanteuse, notamment aux côtés de Serge Gainsbourg.



"Anna est partie hier dans un hôpital parisien des suites d'un cancer. C'était une artiste libre, unique", a déclaré à l'AFP son agent, Laurent Balandras, selon qui la comédienne s'est éteinte auprès de son mari, le réalisateur américain Dennis Berry.



"Aujourd'hui, le cinéma français est orphelin. Il perd l'une de ses légendes", a tweeté le ministre de la Culture, Franck Riester. La Cinémathèque française a, elle, fait part de son "immense tristesse".



"Qu'est-ce que j'peux faire ? J'sais pas quoi faire..."

Dans la mémoire des cinéphiles, Anna Karina gardera l'image d'une ingénue libertaire, en particulier avec cette réplique culte : "Qu'est-ce que j'peux faire ? J'sais pas quoi faire..." ("Pierrot le fou", 1965).



D'une enfance au Danemark ballottée entre une mère distante, une grand-mère décédée trop tôt et un grand-père adoré, elle avait gardé une fragilité à fleur de peau.



Encore mineure, elle débarque en stop à Paris avec l'intention de devenir actrice. Elle y est vite repérée pour entamer une carrière de mannequin. De son vrai nom Hanne Karin Bayer, elle est rebaptisée Anna Karina par la couturière Coco Chanel.



"Sous le soleil exactement"

Jean-Luc Godard la repère dans une publicité et lui propose un petit rôle dans "À bout de souffle" avec Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo, qu'elle décline. Il la rappellera quelques mois plus tard pour le rôle principal du "Petit soldat", un film sur la guerre d'Algérie qui sera interdit. Sur le tournage naît entre eux une idylle qui durera plusieurs années.



Ils vont tourner sept films ensemble, parmi lesquels "Une femme est une femme" (prix de la meilleure interprétation au festival de Berlin en 1962), "Vivre sa vie" et "Pierrot le fou", avec Jean-Paul Belmondo.



Pendant dix ans, Anna Karina n'arrête pas de tourner mais elle reste l'actrice fétiche de Godard. Ni Chabrol ni Truffaut, les autres réalisateurs de la Nouvelle vague, ne la font tourner. "J'étais la femme de Jean-Luc. Ça leur faisait sans doute un peu peur", racontera-t-elle plus tard.



Comme chanteuse, ella avait rencontré un grand succès en 1967 avec "Sous le soleil exactement" de Serge Gainsbourg, chanson tirée du téléfilm de comédie musicale "Anna" de Pierre Koralnik.



Avec AFP