Ligue 1: Bordeaux n'y arrive décidément pas devant Strasbourg

Publicité Lire la suite

Bordeaux (AFP)

La bête noire a encore frappé. Strasbourg, équipe cyclothymique ces derniers temps à l'extérieur, a confirmé son emprise dès qu'elle se rend à Bordeaux avec une victoire solidaire (1-0) dimanche pour le compte de la 18e journée de L1.

Depuis sa remontée en 2017, le Racing se plaît au Matmut Atlantique. 3-0 la première année, 2-0 la saison dernière, puis ce 1-0 au goût différent marqué du sceau tactique de Thierry Laurey qui a gagné son duel à distance avec le Portugais Paulo Sousa.

Grâce à ce succès, les coéquipiers de Stefan Mitrovic reviennent à deux points de leur victime du jour et s'éloignent surtout du barragiste messin, pointé désormais à huit longueurs. De quoi vivre des fêtes de fin d'année plus tranquilles.

Côté girondin, la soupe à la grimace se poursuit après le deuxième acte manqué au Vélodrome il y a une semaine qui avait mis au grand jour les limites de leur système.

La rentrée dans le rang est bien palpable et il n'y pas grand-chose de positif à retirer de la production du jour. Un match loin d'être emballant pour les 18.000 spectateurs présents, dont des Ultramarines recasés dans une tribune haute suite à la fermeture à titre conservatoire de leur virage sud.

Une sanction infligée par la Ligue après l'interruption du dernier match contre Nîmes à cause d'ultras descendus sur la pelouse sur fond de conflit avec le président délégué Frédéric Longuépée et l'actionnaire américain King Street.

Pour parvenir à cette victoire, l'entraîneur alsacien Thierry Laurey a opté pour l'option miroir en ressortant un 5-4-1 spécifique pour contrer le système asymétrique des Girondins. Bloqués sur les côtés, déficitaires physiquement et dans les duels et manquant de verticalité, les hommes de Paulo Sousa ont eu un mal fou à s'approcher du but de Matz Sels.

- Briand rate le plus simple -

Et quand ils y sont parvenus, le gardien belge a coupé son angle sur une tentative de Nicolas De Préville (14) et Lamine Koné a allongé ses grands compas pour empêcher Josh Maja d'armer (30).

Pas de quoi inquiéter le Racing sûr de son fait et mis en confiance par un but rapide de Ludovic Ajorque, à la réception d'un corner de Kenny Lala, puis à la conclusion du cafouillage qui s'en est suivi.

Après la pause et un arrêt de Sels suite à une tête de Loris Benito, le piston suisse s'emmêlait les pinceaux sur le dégagement du portier alsacien. La bourde profitait à Lala, mais il manquait le cadre (56).

Les entrées de Jimmy Briand (60) et Samuel Kalu (71) ont entraîné une réadaptation tactique côté bordelais. Pour sauver les apparences et le nul leur permettant de demeurer dans le premier tiers de la L1.

En vain, malgré un rush superbe du Nigérian trouvant Briand seul à six mètres mais ce dernier, tout surpris, manquait le plus simple (81). Malgré leur volonté, la domination aquitaine est restée stérile jusqu'au bout.

© 2019 AFP