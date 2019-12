Ligue des champions : le PSG affrontera le Borussia Dortmund en 8es, l'OL face à la Juventus

Dortmund-PSG, Lyon-Juventus... Le tirage au sort des huitièmes de finale a eu lieu lundi à Nyon, en Suisse. La grande affiche opposera le Real Madrid, détenteur du record de victoires dans la prestigieuse compétition européenne, à Manchester City.

Le Paris Saint-Germain n'a pas attendu avant d'être fixé. Son adversaire des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund, est sorti en premier, lundi 16 décembre, lors du tirage au sort au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. De son côté, l'Olympique lyonnais, qualifié in extremis, a hérité de la redoutable Juventus Turin.





"N'importe quel tirage, c'est toujours difficile, a réagi Leonardo, le directeur sportif du PSG. On tombe sur des équipes qui ont mérité d'être là. Le Borussia c'est une équipe qui joue, avec une identité de jeu très claire, un mélange de jeunes joueurs et d'anciens. On a un entraîneur (Thomas Tuchel, ndlr) qui connaît bien cette équipe et l'ambiance, ça peut être quelque chose de positif. On verra bien en février comment sera notre équipe et eux aussi. Je ne pense pas qu'on soit favori cette année en Ligue des champions".



"Le Paris Saint-Germain est un tirage excitant, très intéressant pour nous et pour nos fans. Nous abordons ce duel avec confiance. Je pense que les chances sont de 50/50", a de son côté commenté le directeur exécutif du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

Juninho Pernambucano, directeur sportif de l'OL, a qualifié le tirage de "très difficile", en prévenant qu'"il faudra faire deux matches parfaits".



#UCLdraw @Juninhope08 : « Il faudra faire deux matchs parfaits. On aura besoin d’un bloc serré avec tout un groupe concerné. On devra être également très réaliste. Pour les blessures d’hier, on est très triste. On va bosser pour trouver des solutions. » pic.twitter.com/WISfigFgHI — Olympique Lyonnais (@OL) December 16, 2019



La grande affiche opposera le Real Madrid, détenteur du record de victoires dans la prestigieuse compétition européenne, à Manchester City.



Voici le tirage complet :

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Manchester City

Atalanta Bergame - Valence CF

Atlético Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Munich

Olympique lyonnais - Juventus Turin

Tottenham - RB Leipzig

Naples - FC Barcelone

Les huitièmes de finale aller s'échelonneront sur deux semaines consécutives, les 18 et 19 février puis les 25 et 26 février. Les matches retour sont programmés les 10 et 11 mars, puis les 17 et 18 mars.



Les têtes de série sont censées avoir deux avantages : celui d'affronter un adversaire théoriquement plus faible, et celui de disputer le match retour, décisif pour la qualification, devant leur public.



Le premier avantage n'est que théorique puisque des clubs prestigieux du Vieux continent peuvent avoir bouclé la phase de groupe au deuxième rang. C'est le cas de Tottenham, finaliste malheureux de la dernière édition contre Liverpool, et surtout du Real Madrid, 13 fois vainqueur de la compétition-reine mais deuxième de son groupe derrière Paris.