ATP: "no limit" en 2020 pour l'ambitieux Tsitsipas

Abou Dhabi (AFP)

Vainqueur du Masters à Londres en novembre, le Grec Stefanos Tsitsipas n'en finit plus en cette fin d'année d'égrener ses objectifs pour 2020: venir bousculer le trio de tête des trentenaires du tennis mondial, décrocher un premier titre du Grand Chelem et bien d'autres.

"Notre ère de tennis est en train de changer, le top-3 vieillit évidemment, nous sommes ceux qui venons derrière. Donc pour moi, j'ai comme objectif de gagner un titre du Grand Chelem, c'est sûr même si ce n'est pas une question de vie ou de mort," a expliqué Tsitsipas (21 ans, 6e mondial).

Le Grec sera opposé au Russe Andrey Rublev jeudi à Abou Dhabi en match-exhibition, le vainqueur affrontant Novak Djokovic vendredi.

Tsitsipas est l'un des deux seuls joueurs du circuit à avoir battu cette année le "Big Three", Rafael Nadal (N.1), Djokovic (N.2) et Roger Federer (N.3), concluant sa saison par un succès sur l'Autrichien Dominic Thiem en finale du tournoi des Maîtres.

"Je vis actuellement la meilleure période ma vie, avec les meilleures personnes autour de moi. J'ai l'impression que c'est très important pour mon équilibre", a constaté le droitier d'Athènes.

Et d'ajouter sur ses souhaits pour l'an prochain, en plus du Top 3 et d'un sacre dans un majeur, "disputer à nouveau la finale du Masters et remporter un Masters 1000".

Le meilleur résultat de Tsitsipas dans un tournoi du Grand Chelem est une place de demi-finaliste en janvier dernier à l'Open d'Australie.

