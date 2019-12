Italie: Buffon égale le record du nombre de matches en Serie A

Publicité Lire la suite

Gênes (Italie) (AFP)

Une énième ligne à sa légende: Gianluigi Buffon, titulaire avec la Juventus mercredi lors de la victoire contre la Sampdoria à Gênes (2-1), a égalé Paolo Maldini au palmarès du nombre de rencontres disputées en Serie A avec 647 matches.

Qui d'autre que Gianluigi Buffon pour tutoyer Paolo Maldini ? A 41 ans, le gardien a profité d'une blessure du gardien titulaire de la Juve Wojciech Szczesny pour rejoindre le défenseur et autre joueur mythique italien, qui avait effectué toute sa carrière à l'AC Milan.

Buffon, qui a lui commencé avec Parme, a construit sa légende à la Juventus dès 2001 pour devenir le joueur le plus titré de l'histoire du Calcio avec 9 titres de champion d'Italie.

Dans sa quête d'un dixième titre, il pourrait dépasser Maldini avec un 648e match après la trêve, contre Cagliari le 6 janvier, quelques jours avant de fêter son 42e anniversaire.

Le 647e n'aura pas été le plus marquant pour Buffon, impuissant - mais non coupable - sur le but qu'il a encaissé. De loin, il a pu voir marquer deux des joyaux qu'il a cotoyés tout au long de sa carrière, Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo, pour assurer la victoire.

"Toujours plus haut. Détente, victoire et match avec une signification toute particulière", a écrit Buffon sur Twitter en référence à la détente stratosphérique de Ronaldo sur le second but turinois.

Nostalgique, il a également publié un tweet avec deux photos tirées des vignettes Panini, chères aux collectionneurs petits et grands: une de la saison actuelle et une de sa première à Parme en 1995. Il avait alors 17 ans.

Après une année expérimentale au Paris SG, où il a ajouté un titre de champion de France à son palmarès, Buffon est revenu cette saison dans son club de coeur dans la peau d'un remplaçant mais a tout de même participé à six matches de championnat et à un de Ligue des champions.

La reine des compétitions européennes est d'ailleurs une des raisons de la persévérance de l'international italien le plus capé (176 sélections): champion du monde 2006 avec la Nazionale, Buffon rêve encore de gagner la Ligue des champions après avoir connu trois défaites en finale (2003, 2015 et 2017).

