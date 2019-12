Le télescope Cheops dédié aux exoplanètes a quitté la Terre

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Une fusée Soyouz a décollé mercredi depuis la Guyane française emportant le télescope spatial Cheops vers les exoplanètes qu'il est chargé d'étudier, selon des images en direct retransmises par Arianespace.

Près de 4.000 exoplanètes - orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil - ont été détectées depuis la découverte de la première, 51 Pegasi b, il y a 24 ans.

L'objectif de Cheops (CHaracterising ExOPlanet Satellite) n'est pas d'aller en débusquer de nouvelles, mais d'analyser celles déjà identifiées, pour tenter de comprendre de quoi elles sont faites, un pas dans la longue quête de conditions de formes de vie extraterrestre et des origines de la Terre.

Le lanceur moyen, dont c'est le troisième lancement de l'année, a décollé à 05H54, heure de Kourou (08H54 GMT) du Centre spatial guyanais. La durée de la mission, du décollage à la séparation des satellites, sera d'environ 4 heures et 13 minutes.

Il emportera également le satellite d'observation de la Terre COSMO-SkyMed Second Generation, pour l'Agence spatiale italienne (ASI) et le ministère de la Défense italien. Et trois charges auxiliaires: Angels, premier nanosatellite financé par le CNES et intégralement produit par l'industrie française; Eyesat, également financé par le CNES; et Ops-Sat, pour le compte de l'ESA.

