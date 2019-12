Procédure d'impeachment aux États-Unis : comment ça marche ?

La Chambre des représentants débat des articles d'impeachment contre Donald Trump mercredi 18 novembre 2019. Capture d'écran France 24

Trois présidents ont fait l’objet d’une enquête en vue d'un impeachment dans l'histoire des États-Unis : Andrew Johnson, Richard Nixon et Bill Clinton. Seules les procédures lancées contre Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998 sont parvenues jusqu'à la Chambre des représentants, le président Nixon ayant démissionné juste avant. Andrew Johnson et Bill Clinton ont cependant tous deux été acquittés par le Sénat et ont donc évité la destitution. Explications en vidéo.