Russie : des tirs entendus près du siège des services secrets, le FSB, à Moscou

Un échange de tirs a eu lieu jeudi soir près du siège du FSB, au coeur de la capitale russe, selon plusieurs médias russes qui font état de morts et de blessés.

Publicité Lire la suite

Les services secrets russes pris pour cible. Une fusillade a éclaté, jeudi 19 décembre, en début de soirée près du siège du FSB (service fédéral de sécurité de la fédération de Russie), en plein centre de Moscou, selon plusieurs médias locaux dont le journal Izvestia et la radio Echo de Moscou.

"Un inconnu a ouvert le feu près de la rue Bolchaïa Loubianka N°12, il y a des blessés" rapporte l'agence Ria Novosti, citant les services secrets. "Le suspect des tirs de la Loubianka a été neutralisé, son identification est en cours", poursuit la même source.

Un photographe de l'AFP, sur place, a raconté que le quartier avait été bouclé par les forces de l'ordre.

Tirs aux abords de la Loubianka



Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter d'un site d'information russe, on peut entendre des tirs aux abords de la célèbre Loubianka, qui fut du temps de l'URSS le siège du KGB. Reprise par plusieurs médias en ligne, et filmée de la fenêtre de ce qui semble être un café, une autre vidéo montre des policiers armés, courant courbés, dans la rue.



Situé à quelques centaines de mètres de la place Rouge, l'énorme bâtiment jaune et marron du FSB fait toujours l'objet d'une forte présence policière.

Vers 18h45 (heure locale), les autorités n'avaient donné aucune information quant à cet incident, sinon pour préciser que "le trafic routier a été interrompu dans le quartier de la Bolchaïa Loubianka", le quartier en question, selon la police de la route citée par l'agence TASS.



La Russie a été le théâtre de nombreux attentats dans les années 2000, en lien avec la guerre de Tchétchénie contre les indépendantistes puis la rébellion islamiste qui a ensanglanté le Caucase du Nord.

Avec AFP