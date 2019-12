Ski alpin: Marco Odermatt, l'ascension d'un grand skieur

Publicité Lire la suite

Val Gardena (Italie) (AFP)

Véritable prodige du ski alpin, le Suisse Marco Odermatt confirme depuis quelques mois son talent multifacette qui en fera rapidement un vainqueur potentiel du classement général de la Coupe du monde, qu'il retrouve ce vendredi à Val Garderna (Italie).

Davos (Suisse), février 2018, un local éblouit les championnats du monde junior: Marco Odermatt écrase la concurrence et s'adjuge quatre titres (descente, super-G, géant, combiné). Un nouvel espoir?

Quelques mois plus tard, le blond aux mèches folles ascendant surfeur confirme en Coupe du monde avec une première victoire sur le super-G de Beaver Creek le 6 décembre, quelques mois après ses deux premiers podiums en géant (3e à Kranjska Gora en Slovénie puis 2e à Soldeu en Andorre en mars).

"Je n'aurais jamais pensé que cela irait aussi vite pour moi vers les sommets, explique le jeune homme originaire du canton du Nidwald (centre de la Suisse), monté sur les skis à l'âge de deux ans. Après les Mondiaux juniors 2018 à Davos, j'ai d'abord souffert en Coupe du monde pour me qualifier dans les 30 premiers. Cela m'a fait réaliser que la marche était haute entre le monde des juniors et l'élite."

Depuis, Marco Odermatt s'est bien rattrapé et impressionne par sa polyvalence, alors qu'il s'aligne déjà à 22 ans en descente, super-G, géant et en combiné sur la Coupe du monde.

"J'aime toutes les disciplines, indique-il. Je fais même du slalom à l'entraînement. J'aime alterner, cela me permet de me changer les idées, de ne pas rester bloqué. J'espère pouvoir faire un maximum de courses, le plus longtemps possible. Si je planifie minutieusement ma saison et que je prends du temps pour récupérer, ce sera possible de faire des résultats dans plusieurs disciplines."

- La revanche des Suisses? -

Dans son pays, où le ski est un sport majeur, Marco Odermatt et son profil de couteau-suisse porte tous les espoirs d'une future victoire au Gros globe de cristal, attendue chez les garçons depuis le succès de Carlo Janka en 2010. Il est pour l'instant 8e du classement général à 94 points d'Alexis Pinturault.

"Cet été, je pouvais encore me balader dans les rues sans trop de problèmes mais les sollicitations augmentent de plus en plus, indique ce fan de Didier Cuche et de Roger Federer. C'est bon signe, cela veut aussi dire que je cours vite. Les autographes et les selfies, ça fait partie du travail."

Après l'annulation de la descente d'entraînement de mercredi à Val Gardena à cause du brouillard, Odermatt ne s'est pas aligné sur la descente d'entraînement de jeudi, mais se présente avec de grandes ambitions sur le super-G vendredi.

