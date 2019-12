Dans un monde masculin, qui sont les quelques femmes du ski alpin?

Publicité Lire la suite

Val d'Isère (France) (AFP)

Dirigeants, organisateurs, entraîneurs et techniciens: au plus haut niveau du ski alpin, et même sur le circuit féminin, ces fonctions s'écrivent (presque) exclusivement au masculin. Trois femmes qui font figure d'exception ont témoigné auprès de l'AFP.

- Darja Stuhec -

Darja Stuhec est la mère de la double championne du monde slovène de descente Ilka Stuhec (29 ans). En 2011, lorsqu'Ilka décide de courir sur le circuit de Coupe du monde à plein temps, sa mère devient à la fois son entraîneure et sa technicienne (elle préparait ses skis, le fart, les réglages etc.). Deux rôles quasiment inédits pour une femme à ce niveau qu'elle a tenus jusqu'en 2015.

"Mon père tenait l'une des premières boutique d'entretien de skis de Slovénie. Dans l'atelier, je travaillais avec lui sur des skis, mais aussi des voitures. C'est ainsi que j'ai appris le métier. Je n'étais pas vraiment une femme comme les autres... Pour l'entraînement j'ai coaché à l'école de ski pendant 16 ou 17 ans avant d'accompagner ma fille.

Lorsqu'on a décidé de se lancer toutes les deux, je me suis retrouvée la seule femme en Coupe du monde, et je me suis dit: +merde, je n'en connais pas assez!+. Il faut de l'expérience et préparer des skis pour M. Tout le monde ça n'a rien à voir avec la préparation des skis des athlètes de très haut niveau. C'est de la Moto GP!

Les gens pensaient, +mais qu'est-ce que vous foutez là?+ Il nous a fallu prouver notre valeur. Alors j'ai travaillé. Mon petit surnom c'était +multipraktik+ (le couteau-suisse). On a foncé droit dans le mur, mais ça a marché.

Je ne souhaite par contre à aucune femme de faire le boulot de technicien, c'est dingue, c'est extrêmement physique avec des charges lourdes à porter sans arrêt. Si ca n'avait pas été ma fille je ne l'aurais jamais fait. Et puis je n'ai plus 25 ans, j'en serais incapable aujourd'hui."

- Ingrid Jacquemod -

Ancienne skieuse de l'équipe de France aux six podiums en Coupe du monde (dont une victoire), Ingrid Jacquemod (41 ans) est désormais directrice du Club des sports de Val d'Isère et donc organisatrice des deux étapes de Coupe du monde hébergées par la station savoyarde. C'est la seule femme avec cette responsabilité en Coupe du monde.

"Pour moi ce poste fait sens en tant qu'Avaline. Ça me permet de faire tous les maillons de la chaîne. J'ai été enfant au club dès l'âge de six ans, j'ai couru pendant plus de dix ans la Coupe du monde de Val d'Isère en tant que professionnelle, puis je suis passée à un poste plus politique dans le bureau de mon Club des Sports (vice-présidente) et maintenant je suis plus dans l'opérationnel.

Je ne suis pas du tout féministe. Je préfère qu'on me parle de compétences et d'acquis pour être à ce poste. Les gens qui me font des remarques là-dessus ce sont souvent des femmes. Oui on est dans un milieu très masculin. Ce sont les contraintes de ces métiers aux nombreux déplacements qui font que l'on rencontre plus d'hommes que de femmes, même s'il y en a de plus en plus et tant mieux.

Je veux juste remplir mes missions, qu'on me reconnaisse pour mon travail."

- Sarah Lewis -

Sarah Lewis (55 ans) est une ancienne skieuse britannique devenue secrétaire générale (N.2) de la Fédération internationale de ski (FIS) en 2000. La Londonienne fait partie des deux femmes présentes au Conseil de la FIS sur 20 membres au total.

"Personnellement, oui je me vois comme un exemple, j'essaie de montrer à quel point la place des femmes est un sujet dans le sport ou dans la société en général. J'ai saisi des opportunités pour arriver là, je sens que j'ai été jugée sur mon travail seulement, et c'est pour ça que je suis à ce poste. Je veux montrer à d'autres femmes qu'elles peuvent rêver à absolument n'importe quel boulot avec la bonne expérience, le bon engagement et les bonnes connaissances."

© 2019 AFP