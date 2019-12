L'Entretien

À l’occasion d’un déplacement au Mexique, vendredi, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a accordé un entretien exclusif à France 24, au cours duquel il a appelé à renforcer les liens entre l'Europe et l'Amérique latine.

Publicité

En déplacement au Mexique, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a accordé un entretien exclusif à France 24 à l'occasion d'une visite au lycée français de Mexico, vendredi 20 décembre.

"Le moment est venu de renforcer les liens entre l'Europe et l'Amérique latine", a-t-il clamé. "L'Amérique latine est un continent cher à la France. On y a une présence historique au niveau culturel et au niveau des valeurs notamment grâce à la Révolution française", a-t-il loué.

Interrogé sur les mouvements de contestation qui ont emergé un peu partout en Amérique latine, Jean-Yves Le Drian a déploré les violences et en a appellé à "ne pas tout mélanger".

"Mon sentiment c’est qu’il faut trouver dans chaque pays une solution politique qui soit issue du dialogue et qui évite la confrontation et la violence",a-t-il appelé.

Le ministre français des Affaires étrangères est également revenu sur l'extension de l'antenne de France 24 en espagnol. "France 24 est un outil très important. C'est une vision de l'information dans le monde. Une vision neutre et objective. C'est pour cette raison que nous voulons renforcer France 24 dans le monde", explique-t-il.