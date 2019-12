France 24 en espagnol double son temps d’antenne

Lancée il y a deux ans, l’antenne hispanophone de France 24 double vendredi son temps d’antenne en passant de six à douze heures de diffusion quotidienne. Un nouveau magazine, "Carrusel de las Artes", fait son apparition.

Publicité Lire la suite

Née le 26 septembre 2017, France 24 en espagnol s’apprête à vivre une nouvelle étape de sa jeune histoire, vendredi 20 décembre, à 18 heures (heure de Bogota, midi à Paris), en doublant sa diffusion quotidienne. Les deux tranches existantes de direct (6 h - 8 h et 18 h - 22 h, heure de Bogota) vont ainsi être complétées d’une nouvelle tranche de six heures (12 h - 18 h), avec des magazines, des débats, des reportages, des journaux et des flashs info toutes les 30 minutes.



La grille des programmes, qui comprenait déjà deux émissions réalisées conjointement avec RFI en espagnol – "En Primera Plana", où analystes et correspondants de la presse internationale commentent les temps forts de l’actualité, et "Escala en Paris", rendez-vous avec des personnalités du monde de l’art, des sciences, de la politique et du sport – s’élargit à un troisième magazine commun, "Carrusel de las Artes", qui propose un tour d’horizon de l’actualité culturelle française.

France 24 en espagnol est aujourd’hui diffusée dans 17 des 19 pays hispanophones d’Amérique latine ainsi qu’au Brésil et est accessible dans 8 millions de foyers, auxquels s’ajoutent 12 millions de foyers en diffusion partielle au Mexique. En Colombie, en Argentine et au Mexique, la chaîne rassemble près de 2 millions de téléspectateurs chaque semaine.



Sur le numérique, France 24 en espagnol enregistre près d’un million de visites chaque mois (+67 % par rapport à 2018) et compte plus de 33,4 millions de vidéos vues sur YouTube depuis janvier 2019 – un chiffre multiplié par cinq en un an.



L’augmentation du volume quotidien des programmes en espagnol doit permettre à France 24 de poursuivre le développement de sa distribution et de son audience dans la région. Ce développement est rendu possible sans surcoût grâce à une évolution du dispositif technique permettant de dissocier la régie de production à Bogota et celle de diffusion à Paris.