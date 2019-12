Suicides à France Télécom : l'ancien PDG condamné à 4 mois de prison ferme

La justice a déclaré France Télécom et son ancien patron Didier Lombard coupables de "harcèlement moral", des faits datant de la fin des années 2000. Le tribunal a condamné l'entreprise à une amende de 75 000 euros, la peine maximale. Ses dirigeants écopent, eux, de quatre mois de prison ferme et 15 000 euros d'amende.

C'est une première pour une entreprise du CAC 40 : la justice a déclaré vendredi 20 décembre France Télécom et ses ex-dirigeants coupables de "harcèlement moral" concernant la vague de suicides qui a frappé l'entreprise à la fin des années 2000.

L'entreprise est condamnée à l'amende maximale de 75 000 euros. Les anciens dirigeants, l'ex-PDG, l'ex-numéro 2 et l'ex-DRH, ont eux été condamnés à un an de prison dont huit mois avec sursis et 15 000 euros d'amende, pour avoir mis en place d'une politique de réduction des effectifs "jusqu'au boutiste" sur la période 2007-2008.

Orange a annoncé qu'il ne ferait pas appel de la décision de justice, comme il l'avait précédemment annoncé. Didier Lombard a, en revanche, indiqué qu'il s'y emploierait.

