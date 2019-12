En Irak, à la rencontre des fidèles du grand ayatollah Ali Sistani

Le grand ayatollah Ali Sistani, figure tutélaire de la politique en Irak, a appelé vendredi à des élections anticipées pour sortir le pays de la crise. Dans la ville sainte de Najaf, France 24 a rencontré certains de ses fidèles, qui le vénèrent parfois "comme un père".

Au milieu de la crise que traverse l'Irak, il est peut-être la seule figure historique qui a encore l'approbation des manifestants. Depuis le début de la crise, le grand ayatollah Ali Sistani n'a eu de cesse de soutenir les protestataires, jusqu'à demander au Parlement de retirer sa confiance au gouvernement. Ce vendredi 20 décembre, il réclame des élections anticipées pour sortir le pays du marasme.

À 89 ans, ce dignitaire religieux est un homme de l'ombre mais son aura n'a pas d'égal en Irak. De nombreux habitants de Najaf, sa ville d'origine, s'en remettent à lui pour guider leur vie. France 24 est allé à la rencontre de ses fidèles, qui le vénèrent parfois "comme un père".a

"Il représente un parapluie sous lequel on peut tous s'abriter", estime Zain Al Abudin, un habitant de Najaf. "Pour tous les problèmes, toutes les situations, nous sommes sous sa protection. Même pour les problèmes les plus personnels, nous suivons ses conseils."

S'il passe pour celui qui a fait et défait tous les Premiers ministres depuis 2003, le grand ayatollah Ali Sistani se tient à l'écart des politiciens, conspués depuis le 1er octobre. Il a déjà fait savoir qu'il ne jouait et ne jouerait aucun rôle dans la formation du nouveau gouvernement et a endossé un plan onusien de sortie de crise proposant une réforme en profondeur de la loi électorale et de nouvelles élections.