Macron rassure les militaires sur les retraites

Port-Bouët (Côte d'Ivoire) (AFP)

Emmanuel Macron a fait une brève allusion au dossier des retraites vendredi en s'adressant en Côte d'Ivoire à un millier de soldats français, et a souligné de nouveau que les militaires touchaient une pension précisant ainsi qu'ils n'étaient pas concernés par la réforme envisagée.

"Quand on est militaire on ne touche pas la retraite, on a une pension. C'est différent", a déclaré le chef de l'Etat au cours d'un discours prononcé pour le Noël des troupes dans le camp de Port-Bouët peu après son arrivée en Côte d'Ivoire.

En répétant des propos qu'il avait déjà tenus en présentant ses voeux aux armées à Toulouse en janvier, Emmanuel Macron a envoyé "un message de réassurance pour répondre à une inquiétude latente chez les militaires", selon son entourage.

Le Premier ministre Edouard Philippe a affirmé le 11 décembre que les militaires, comme les policiers ou les pompiers, allaient garder le bénéfice de dérogations d'âge sur le départ à la retraite, car ils sont " exposés à des fonctions dangereuses dans le cadre des missions régaliennes".

