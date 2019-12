Mondial des clubs : une finale Liverpool - Flamengo, au bon souvenir de 1981

Mohamed Salah et Sadio Mané, deux joueurs phares de Liverpool.

Le club brésilien de Flamengo et le club anglais de Liverpool s'affronteront, samedi, en finale du Mondial des clubs à Doha, au Qatar, après avoir respectivement défait Al-Hilal (3-1) et Monterrey (2-1). Une affiche qui n'est pas sans rappeler la dernière confrontation entre les deux clubs, en 1981, pour la finale de la Coupe intercontinentale.

Il y aura comme un goût d'années 80, samedi 21 décembre à Doha, pour la finale du Mondial des clubs. Un Liverpool - Flamengo, comme lors de la finale de la Coupe intercontinentale en 1981. Les Reds de Mohamed Salah affronteront Gabriel Barbosa et ses coéquipiers pour un titre de champion du monde, comme les équipes de Phil Thompson et du légendaire Zico se sont opposées pour un titre intercontinental.

D'ailleurs, Flamengo sera en quête d'un deuxième titre planétaire après avoir vaincu Liverpool (3-0) il y a près de quarante ans. Les Reds, quant à eux, viseront leur premier trophée du genre après trois échecs en finale (en 1981, 1984 et 2005).

Avant cette affiche, Liverpool a éliminé, mercredi, les Mexicains de Monterrey (2-1) en demi-finale du Mondial des clubs. Naby Keïta (12e) et Roberto Firmino (90e+1) ont permis aux Reds de l'emporter face à une équipe joueuse de Monterrey, emmenée par l'Argentin Rogelio Funes Mori, buteur opportuniste en première période (14e).

Auparavant, Flamengo s'était imposé, mardi, face à Al-Hilal (3-1) dans l'autre demi-finale de la compétition, avec trois buts inscrits en deuxième mi-temps (49e, 78e 82e), après l'ouverture du score saoudienne en première période (18e).

La Coupe du monde des clubs de la Fifa, ou Mondial des clubs, réunit chaque année les clubs champions continentaux des six confédérations de football : le vainqueur de la Ligue des Champions (Europe), de la Copa Libertadores (Amérique du Sud), de la Ligue des champions de la CAF (Afrique), de la Ligue des champions de l'AFC (Asie), de la Ligue des champions de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes) et de la Ligue des champions de l'OFC (Océanie).