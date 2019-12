En Australie, des incendies hors de contrôle attisés par la canicule

Les incendies continuent de ravager l'Australie, favorisés par une vague de chaleur extrême. Plusieurs centaines de milliers d'hectares ont été ravagés par les flammes tout autour de Sydney. Les autorités s'attendent à des conditions encore plus difficiles.

L'Australie suffoque, en proie à des incendies favorisés par une très forte canicule. Au moins trois millions d'hectares, l'équivalent de la superficie de la Belgique, ont été détruits depuis septembre par les flammes dans le pays et la région de Sydney se battait toujours, samedi 21 décembre, contre des sinistres hors de contrôle, qui ne font qu'empirer.

"Nous nous attendons à des conditions très difficiles par rapport au front des incendies", a prévenu la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian. "Comme vous le savez, les conditions sont catastrophiques, ce qui signifie que n'importe quel feu actif peut rapidement devenir très dangereux", a-t-elle poursuivi.

Sydney, la plus grande ville du pays avec ses 5,2 millions d'habitants, est noyée sous la fumée venant d'incendies qui brûlent au nord, au sud et à l'ouest de la ville. Certains ne sont qu'à environ 130 km de la métropole. Les températures pourraient monter jusqu'à 47°C dans certaines parties de la Nouvelle-Galles du Sud. Sydney, sur la côte, devrait avoir des températures un peu plus clémentes, de l'ordre de 37°C avant un rafraîchissement en fin de journée.

De véritables pluies pour venir à bout des feux

"Aujourd'hui a été une journée affreuse", a constaté samedi après-midi le commissaire aux incendies de la Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons. "Nous ne viendrons pas à bout de ces feux tant que nous n'aurons pas de véritables pluies", s'est-il inquiété.

Quelque 3 000 pompiers se battent face à un vent devant changer de direction, annonciateur de "conditions dangereuses, difficiles et instables", a poursuivi le responsable.

Plus de 460 000 hectares ont été ravagés par les flammes au nord de Sydney. Celles-ci se sont encore attisées samedi, tout comme de multiples autres foyers dans la région des "Blue Mountains", à l'ouest de la ville, où un nombre indéterminé de propriétés ont été détruites. Dix personnes ont péri à ce jour dans le pays à cause des incendies et plus de 800 maisons ont été détruites.

L'Australie est habituée aux incendies de brousse tous les ans, mais la précocité et la violence des sinistres cette année, accompagnés de températures record, n'ont fait qu'accroître les inquiétudes sur le réchauffement climatique

