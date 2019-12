Top 14: le Racing gagne à l'Arena, Lyon perd encore

Publicité Lire la suite

Nanterre (AFP)

Le Racing 92 a redressé le tir à l'Arena, où il est devenu très prenable, en s'imposant dans la douleur face à Montpellier (29-25) samedi lors des premiers matches de la 11e journée du Top 14, marqués par la nouvelle défaite du leader Lyon à Castres (29-12).

C'est un petit événement: le Racing 92 s'est imposé à domicile en championnat, ce qui n'était plus arrivé depuis début septembre. Entre-temps, il avait été tenu en échec trois fois (défaites contre Lyon et Bordeaux-Bègles, nul contre Agen). Un scenario qui a failli se reproduire contre Montpellier, mené tout le match mais revenu deux fois à un point (13-12 et 26-25) pour la première de son champion du monde d'ouvreur Handré Pollard.

Solide en défense, le Sud-Africain a bien lancé Anthony Bouthier sur le 3e essai héraultais mais a laissé des points en route (8) dans l'exercice des tirs (4/7). "C'est plutôt encourageant, maintenant on va lui laisser le temps de s'intégrer parfaitement au groupe", a commenté son entraîneur Xavier Garbajosa, qui attend toujours un premier succès à l'extérieur. Un bonus défensif, c'est déjà cela pour le MHR, provisoirement 3e.

Dans un milieu de tableau très serré, le Racing, excellent en Coupe d'Europe mais décevant en Top 14, remonte lui à la 9e place, à égalité de points avec Bayonne (8e) et Castres (10e).

Les Basques sont frustrés après avoir concédé le nul (6-6) face à Brive, dans le duel des promus, à l'ultime minute sur une pénalité de Thomas Laranjeira. Les Castrais ont eu le sourire après un succès bonifié sur un adversaire prestigieux: le leader, Lyon.

Après un début de saison tonitruant - 7 victoires de suite -, le Lou, battu précédemment à Montpellier (33-8), marque le pas avec une seconde lourde défaite de rang. La parenthèse de la Coupe d'Europe, où il a enregistré 3 revers en 4 journées, l'a semble-t-il sorti de son cycle positif. Avec la fin de sa série victorieuse à Clermont, le Lou totalise 2 succès seulement en 8 matches, les deux compétitions confondues.

Au moment où le leader a un coup de mou, le champion, lui, est en pleine forme: Toulouse a remporté son 7e match de rang (Coupe d'Europe et championnat confondus) à Agen (13-8), s'imposant pour la première fois à l'extérieur, et grimpe provisoirement à la 3e place.

La rencontre a été interrompue une dizaine de minutes en raison d'une coupure de courant. Le maire d'Agen Jean Dionis a accusé les grévistes d'être à l'origine de cette nuisance, affirmant avoir su par EDF et Enedis qu'il s'agissait d'une "coupure sauvage".

Résultats de la 11e journée :

samedi

Bayonne - Brive 6 - 6

Castres (bo) - Lyon 29 - 12

Racing 92 - Montpellier (bd) 29 - 25

Agen (bd) - Toulouse 8 - 13

dimanche

(12h30) Stade Français - Pau

(16h50) Bordeaux-Bègles - La Rochelle

(21h00) Toulon - Clermont

