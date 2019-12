Grève contre la réforme des retraites : transports toujours perturbés le 23 décembre

Le trafic restera "très perturbé" lundi sur les rails. La SNCF annonce 40 % des TGV et des TER tandis que la RATP annonce la fermeture totale de 6 lignes de métro dans la capitale.

Publicité Lire la suite

Dix-neuvième jour de grève en France et les syndicats restent mobilisés face à la réforme de retraites. Conséquence : les transports resteront "perturbés" lundi 23 décembre, que ce soit ce soit au niveau national ou dans les transports parisiens.

>> À lire aussi : Âge pivot, système par points, retraite minimum... les points de blocage de la réforme

SNCF : deux TGV sur cinq

La circulation ferroviaire restera fortement perturbée avec 2 TGV sur 5, 1 Transilien sur 5 et 4 TER sur 10 en moyenne, selon un communiqué de la SNCF.

Le trafic international sera également perturbé et un seul Intercité sur 4 circulera en moyenne, a précisé le groupe ferroviaire. Mardi, veille de Noël, les lignes Transilien s’arrêteront progressivement de circuler à partir de 18 h jusqu’à au moins mercredi après-midi.

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 23 décembre 🔵

📲 Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF 👉 https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/6QQhbiGWd1 — SNCF (@SNCF) December 22, 2019

RATP : six lignes de métro à l’arrêt

Pour sa part, la RATP a annoncé dimanche que six lignes de métro resteront fermées à Paris, lundi, et que seules les lignes automatiques 1 et 14 ainsi que la ligne Orlyval fonctionneront normalement.

Les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 seront assurées partiellement aux heures de pointe, les lignes 2 et 11 seront ouvertes pour la pointe du matin et la ligne 3 pour la pointe du soir, précise la régie, tandis que pour le RER, un train sur deux circulera sur la ligne A et un train sur 3 sur la ligne B en heures de pointe.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera encore perturbé, mais avec une amélioration globale ce lundi 23 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/7OhMS4j8Sg pic.twitter.com/w5djhaGipm — Service client RATP (@ClientsRATP) December 22, 2019

Avec AFP