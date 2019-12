Affaire Khashoggi: "la justice a été bafouée", dénonce Reporters sans Frontières

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

"La justice a été bafouée" avec la condamnation à mort, à huis clos, de cinq Saoudiens pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, a dénoncé lundi le secrétaire général de Reporters sans Frontières, Christophe Deloire.

Le procès n'a pas respecté "les principes internationalement reconnus de la justice" et cette condamnation pourrait être "un moyen de faire taire à jamais des témoins de l'assassinat", selon Christophe Deloire. Aucune accusation n'a été retenue contre le suspect Saoud al-Qahtani, proche conseiller du prince héritier Mohammed ben Salmane.

Jamal Khashoggi, un collaborateur du Washington Post, a été étranglé et son corps découpé en morceaux par une équipe de 15 hommes venus de Ryad dans le consulat du royaume à Istanbul, selon les responsables turcs. Ses restes n'ont jamais été retrouvés.

Le procureur général d'Arabie saoudite a annoncé lundi que cinq Saoudiens avaient été condamnés à mort pour cet assassinat. Mais deux des principaux suspects, le proche conseiller du prince héritier Mohammed ben Salmane et l'ancien numéro deux du renseignement, ont été disculpés.

"On peut s’interroger sur le caractère discrétionnaire de ces décisions", a poursuivi Christophe Deloire. "On espère bien que l'Arabie saoudite va se rattraper avec un procès en appel public, et des preuves. Ce n'est pas en rendant la justice de cette manière que le royaume va reconstruire son image".

Selon le communiqué du procureur saoudien, le tribunal de Ryad chargé de l'affaire a tenu au total neuf audiences en présence de représentants de la communauté internationale ainsi que de proches de Jamal Khashoggi.

La CIA et une experte de l'ONU ont mis en cause dans l'assassinat le prince héritier saoudien et homme fort du pays qui dément avoir ordonné l'assassinat du journaliste critique même s'il dit en porter la responsabilité en tant que dirigeant du royaume.

