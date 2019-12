Vladimir Poutine inaugure une voie ferrée reliant la Crimée à la Russie

Le président russe, Vladimir Poutine, a inauguré lundi une nouvelle route ferroviaire reliant Moscou et Saint-Pétersbourg à la région ukrainienne de Crimée, annexée par Moscou en 2014. Une "nouvelle violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie", a condamné l'Union européenne.

Un nouveau pied-de-nez à l'Ukraine. Le président russe, Vladimir Poutine, a inauguré, lundi 23 décembre, la voie ferrée reliant la Crimée à la Russie continentale, Moscou ayant annexé la péninsule en 2014. "C'est un évènement agréable et très important pour la Crimée (...), pour le sud de la Russie et pour tout notre pays", s'est félicité le président russe, lors de la cérémonie d'inauguration.

Sur un ton bien différent, l'Union europénne a dénoncé "une nouvelle violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie". "La liaison ferroviaire est un pas de plus vers une intégration forcée de la péninsule illégalement annexée à la Russie et vers l'isolement de la Crimée par rapport à l'Ukraine, dont elle reste une partie", a déclaré le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans un communiqué.

"En outre, le pont limite le passage des navires dans le détroit de Kertch vers les ports ukrainiens de la mer d'Azov. L'Union européenne attend de la Russie qu'elle assure un passage libre et sans entrave dans le détroit de Kertch, conformément au droit international", a-t-il ajouté.

La voie de chemin de fer est située sur le pont reliant la péninsule de Kertch, en Crimée, à celle de Taman, dans le sud de la Russie. Vladimir Poutine a effectué la première traversée, longue de 19 km, dans la cabine d'une locomotive au côté du conducteur.

La partie routière du pont avait été inaugurée en mai 2018. Le président russe avait alors fait la traversée au volant d'un camion orange, à la tête d'une colonne d'une dizaine de véhicules. La construction de cet ouvrage avait été lancée en février 2016 et confiée au milliardaire Arkadi Rotenberg, partenaire de judo de Vladimir Poutine.

Les trains qui relieront désormais Moscou et Saint-Pétersbourg à Simféropol, capitale de la Crimée, doivent transporter 14 millions de passagers en 2020. Le premier train est parti de Saint-Pétersbourg lundi. Le trajet doit durer 43,5 heures.

La Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en mars 2014 après un référendum de rattachement dénoncé par Kiev et les Occidentaux.

Cette annexion a été suivie d'un conflit armé entre les forces ukrainiennes et les séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, toujours en cours, qui a fait plus de 13 000 morts.

